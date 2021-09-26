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«بشكل ودي حاليا».. مصلحة الضرائب توجه رسالة إلى اليوتيوبرز في

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«بشكل ودي حاليا».. مصلحة الضرائب توجه رسالة إلى اليوتيوبرز في مصر «بشكل ودي حاليا».. مصلحة الضرائب توجه رسالة إلى اليوتيوبرز في

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قال السيد صقر، المشرف على وحدة التجارة الالكترونية بمصلحة الضرائب، إن كل من يروج لفيديوهات على صفحته وتحقق مشاهدة ويحقق أرباحًا يخضع للضريبة.

وأشار المشرف على وحدة التجارة الالكترونية بمصلحة الضرائب، خلال مداخلة له في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إلى أنه لم يتم حصر عدد البلوجرز واليوتيوبرز، وقال: «بدأنا نمد أيدينا بشكل ودي، انضموا للاقتصاد الرسمي، انضموا للمنظومة الضريبية».

وبالنسبة للصفحة الشخصية.. قال السيد صقر: طالما أن هناك سلع يتم الترويج لها ومتابعين وتوجد نسبة مشاهدات تحقق أرباح يتم تقاضيها من الشركات المتخصصة في الانترنت، فإنها تخضع للضريبة، من خلال معرفة حجم الاموال الأصلية التي يتم تحصيلها من التجارة الالكترونية، مضيفا أن أي نشاط يتم التربح منه خلال اليوتيوب «يخضع للضريبة».

المصرى اليوم

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