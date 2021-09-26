ماهر همام: من حق جماهير الأهلى أن تغضب.. والإدارة بتمشي ورا السوشيال ميديا

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أكد ماهر همام؛ نجم النادي الأهلي الأسبق؛ أن تصريحات المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر ظهر عليها الحزن بسبب ضياع بطولتين متتاليتين سواء الدوري أو السوبر المحلي.

وأشار ماهر همام عبر تصريحات تليفزيونية إلى أن موسيماني اشتكى من الضغوط النفسية التي تقع عليه وعلى اللاعبين موضحا أن الأهلي لن يتأثر بهذه الضغوط لأنه يعرف أهدافه جيداً.

وأوضح أن موسيماني اتسم بالموضوعية بعد لقاء إنبي مؤكدا أن غضب جماهير الأهلي بعد خسارة لقاء السوبر أمر طبيعي وهو ما يدركه الجهاز الفني جيدا.

وأكد أن أحمد عبدالقادر خامة جيدة ومكسب كبير للأهلي بعد عودته من الإعارة كما أن لويس ميكيسوني الوافد الجديد لديه لمسات مهارية مميزة ويحتاج فقط إلى الثقة.

وأشار إلى أن حسام حسن مهاجم كبير ويحتاج فقط للوقت للتأقلم مع زملاءه موضحا أن محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر يعاني عدم التوفيق.

شدد ماهر همام على أن العقوبات التي تم توقيعها من جانب إدارة القلعة الحمراء بعد ضياع كأس السوبر قرار طبيعي.

وقال همام إن عقوبات الأهلي دائما كانت داخلية وغير معلنة ولكن الإدارة لها كل الحق في اتخاذ هذا القرار ولكن كان يجب ألا يتم إعلانه.

واعترف همام بأن الأهلي يتأثر بالفعل بمواقع التواصل الاجتماعي وضغط الجماهير في السوشيال ميديا مؤكدا أن اللاعبين تحملوا المسؤولية بعدما ضاع لقب السوبر كما أن الجهاز الفني تحمل مسؤوليته كاملة.

وأشار إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني وضع يده على الخطة المناسبة من أجل تحديد تشكيلة الفريق في الموسم الجديد.

وأكد أن المالي أليو ديانج نجم وسط الأهلي كان افضل لاعب في مباراة إنبي في كاس مصر موضحا أن عودة المغربي بدر بانون لقيادة خط الدفاع أعطت الفريق الثقة بشكل كبير.