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أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك الأسبق أن إدارة القلعة البيضاء الحالية مطالبة بتوضيح موقف اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق بشأن تحديد عقده من عدمه.

وأشار عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية إلى أن المؤشرات تؤكد أن بن شرقي لا يريد التجديد للزمالك.

وأوضح أن بن شرقي لم يحسم ملف تجديد عقده مع الزمالك مؤكداً أن نفس الموقف يحدث في الأهلي بشأن قصة تجديد عقد التونسي على معلول الظهير الأيسر.

وأكد أن الأهلي لن يقف على معلول والزمالك لن يقف أيضا على بن شرقي معترفاً أن الأزمة المالية قد تدفع بن شرقي للرحيل عن الفريق وهو حق للاعب لأن هناك مشكلة في تأمين المستحقات.