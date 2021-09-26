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تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع رضا شحاتة للانضمام لجهاز الأهلي

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تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع رضا شحاتة للانضمام لجهاز الأهلي تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع رضا شحاتة للانضمام لجهاز الأهلي

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أكد الإعلامي محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيجتمع غدا الأحد مع رضا شحاتة المدير الفني للجونة.

وأكد فاروق أن رضا شحاتة أقوى المرشحين لتولي منصب المدرب العام للفريق مع بيتسو موسيماني المدير الفني.

وأشار إلى أن رضا شحاتة كادر مهم ومميز ولكن تعيينه سيكون أمر صعب داخل الجهاز الفني في ظل وجود سامي قمصان المدرب الحالي الذي قضى سنوات في الجهاز وسبق له الصعود بحرس الحدود للدوري.

وقال فاروق: «من المبكر الحديث عن نغمة الإجهاد التي تحدث عنها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خاصة أن الموسم لازال في بدايته».

وأضاف: «لازال هناك ضغوط قادمة وصعبة للنادي الأهلي في الموسم الجديد فالأمور تبدو صعبة مع كثرة ارتباطات الفريق الأحمر هذا الموسم».

وأشار إلى أن دور الجهاز الفني للفريق أن يتخلص من هذه العوامل التي تسبب الإجهاد والضغوط التي تضرب الفريق مع تطور برامج الاستشفاء.

المصرى اليوم

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