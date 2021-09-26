توضيح رسمي عن آلية تراخيص طرح الصقور المسموح بمشاركتها في المزاد

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إجراءات تنتهي بوصول الطاروح للرياض.. فريق يقوم بتعبئة وثيقة التسجيل

أوضح نادي الصقور السعودي، آلية تراخيص طرح الصقور المسموح بمشاركتها في مزاد نادي الصقور السعودي "الشاهين البحري التام فرخ وقرناس".

وبين النادي، في بيان، أنه بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يقوم الطاروح بعد عملية الطرح بالتواصل مع فرق مزاد نادي الصقور السعودي المنتشرة في مناطق المملكة.

وأشار إلى أنه سيبدأ الفريق بإكمال الإجراءات اللازمة ومن ضمنها تعبئة نموذج تسليم الصقر والحصول على البيانات الخاصة بالطاروح لإنهاء إجراءات الحجوزات، والاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد، وتنتهي بوصول الطاروح لمدينة الرياض حيث يقام المزاد، وسيقوم فريق المزاد بتعبئة وثيقة تسجيل الطرح التي تشتمل على رقم رخصة الطرح.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن أمس، صدور تراخيص طرح الصقور لهذا العام، وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي والنظم البيئية.