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أبو الغيط يؤكّد أهمية الاتصال الحكومي في إدارة الدول والمجتمعات لأزمة جائحة كورونا

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أبو الغيط يؤكّد أهمية الاتصال الحكومي في إدارة الدول والمجتمعات لأزمة جائحة كورونا أبو الغيط يؤكّد أهمية الاتصال الحكومي في إدارة الدول والمجتمعات لأزمة جائحة كورونا
أكّد امين الجامعة العربية أن العملية التنموية متكاملة تسير في اتجاهين وليس اتجاهاً واحداً

أبو الغيط يؤكّد أهمية الاتصال الحكومي في إدارة الدول والمجتمعات لأزمة جائحة كورونا

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العملية التنموية عملية متكاملة تسير في اتجاهين وليس اتجاهاً واحداً، وركنها الأساسي هو الشفافية في المعلومات والقرارات على حدٍ سواء، مشددًا على أنه لا تنمية تقوم بها وحدها من دون شعبٍ واعٍ ومؤيد.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط في أعمال الدورة الـ (10) للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي تنظمها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، في بيان اليوم، إن الحكومات التي تتمتع بقنوات مفتوحة مع شعوبها تمكنت من إدارة أزمة جائحة على نحوٍ أفضل، مبينًا أن دور الاتصال الحكومي كان فاصلاً وحاسماً في إدارة الدول والمجتمعات لتلك الأزمة.

وأشار البيان إلى أن منتدى الاتصال الحكومي يناقش أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي الذي يمثل الرابط بين الحكومات من جهة والشعوب من جهة أخرى، فيما يهدف المنتدى إلى بناء منظومة جديدة في فكر الاتصال الحكومي تستفيد منها المؤسسات الحكومية والعاملون في قطاع الاتصال، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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