أخبار عاجلة

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر" -
اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن! -
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان -
تقرير: وزير الطاقة السعودي تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط -
"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقويم التعليم تمنح "الاعتماد المؤسسي" لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

Print
تقويم التعليم تمنح "الاعتماد المؤسسي" لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تقويم التعليم تمنح "الاعتماد المؤسسي" لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة
العامودي: يمثل حافزاً لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة

تقويم التعليم تمنح

حصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ جاءت ضمن 18 منشأة تدريبية تنوعت ما بين كليات للبنين وللبنات ومعاهد صناعية ومعاهد للشراكات الإستراتيجية، حصلت جميعها على الاعتماد المؤسسي.

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن حصول كلية الاتصالات والإلكترونيات على شهادة الاعتماد المؤسسي يمثل حافزاً لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة، كما من شأنه تعزيز جودة وكفاءة التدريب في مختلف المنشآت التدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"