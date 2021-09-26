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جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يحتفي باليوم الوطني 91

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توزيع الأعلام والشعارات الوطنية وسط إجراءات احترازية

جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يحتفي باليوم الوطني 91

توشّحت أروقة مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة والمراكز التابعة له باللوحات الوطنية احتفاءً باليوم الوطني الواحد والتسعين لذكرى توحيد المملكة العربية الذي ازدانت به المملكة كعروسٍ طُرّز ثوبها باللون الأخضر.

نظّم الاحتفال إدارة التواصل الداخلي داخل المجمع الطبي الذي جسّد فيه التلاحم الوطني والثقافي، حيث وزع فيه الأعلام والشعارات الوطنية والكمامات الوقائية وسط إجراءات احترازية.

وعبّر إداريو ومنسوبو المجمع الطبي عن سعادتهم الغامرة في هذه المناسبة الوطنية مُهنئين خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، والشعب الكريم، بهذه المناسبة الخالدة.

وشارك في الاحتفال كافة الإدارات والأقسام الطبية في الصفوف الأمامية ومركز طب الأسنان التخصصي والمراكز الصحية التابعة للمجمع الطبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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