قطارات النوم (الأسعار والمواعيد)

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تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل ٦ رحلات نوم يوميا، بين القاهرة- اسوان، وتتراوح اسعار الكبينة مابين ٦٥٠ جنيه إلى ٧٠٠المفردة، وفقا بنوع عربات القطار، و٤٥٠ إلى ٤٠٠ جنيه للكبينة المزدوجه، وبالنسبة للأطفال والذي يتراوح سعرهم مابين ٤- ١٠ سنوات، فتتراوح اسعار التذاكر مابين ٤٠٠ إلى ٣٥٠ جنيه.

اما عن ارقام ومواعيد القطارات ( القاهرة- اسوان) فهي:-

-قطار ٨٦ تحرك الساعه ٧:٤٥ مساءآ

--قطار ٨٢ تحرك الساعه ٩:١٠ مساءا

قطار ٨٤ تحرك الساعه ٧:٣٠ مساء

والمواعيد من( أسوان- الأقصر- القاهرة)

-قطار ٨٣ تحرك الساعه ٤:٢٠ مساءآ

--قطار ٨٧ تحرك الساعه ٥:١٥ مساء

قطار ٨٥ يتحرك الساعه ٨:٢٠ مساء