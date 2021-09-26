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قطارات النوم (الأسعار والمواعيد)

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قطارات النوم (الأسعار والمواعيد) قطارات النوم (الأسعار والمواعيد)

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تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل ٦ رحلات نوم يوميا، بين القاهرة- اسوان، وتتراوح الكبينة مابين ٦٥٠ جنيه إلى ٧٠٠المفردة، وفقا بنوع عربات القطار، و٤٥٠ إلى ٤٠٠ جنيه للكبينة المزدوجه، وبالنسبة للأطفال والذي يتراوح سعرهم مابين ٤- ١٠ سنوات، فتتراوح اسعار التذاكر مابين ٤٠٠ إلى ٣٥٠ جنيه.

اما عن ارقام ومواعيد القطارات ( القاهرة- اسوان) فهي:-
-قطار ٨٦ تحرك الساعه ٧:٤٥ مساءآ
--قطار ٨٢ تحرك الساعه ٩:١٠ مساءا
قطار ٨٤ تحرك الساعه ٧:٣٠ مساء

والمواعيد من( أسوان- الأقصر- القاهرة)
-قطار ٨٣ تحرك الساعه ٤:٢٠ مساءآ
--قطار ٨٧ تحرك الساعه ٥:١٥ مساء
قطار ٨٥ يتحرك الساعه ٨:٢٠ مساء

المصرى اليوم