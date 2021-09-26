غلق إداري لـ19 منشأة طبية خاصة «بدون ترخيص» بالإسكندرية

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أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، عن أعمال المرور على المنشات الطبية الخاصة خلال الاسبوع الثالث من سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن فرق المرور التابعة للعلاج الحر بالمديرية والمناطق الطبية قامت بالمرور على 36 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات خاصة وعيادات تخصصية ومراكز طبية ومعامل.

وأوضح «السقعان» في تصريحات له الأحد، أنه تم استصدار قرارات بالغلق الإدارى لـ 19 منشأة لعملها بدون ترخيص، وإمهال 11 منشأة مهلة تتراوح بين أسبوعين وشهر لإزالة المخالفات، كما تم ضبط مركز علاج طبيعي عيادة جلدية عيادة اسنان بمنطقة سموحة سبق غلقها بالشمع الأحمر وقام المسئولون عنها بفض الشمع والعودة للعمل، كما تم ضبط (مينا س.ش.) طبيب بيطرى يزاول مهنة الطب بإحدى العيادات الطبية الخاصة في غياب صاحبة العيادة، وتم عمل محضر بقسم الشرطة وإحالة المسئولين للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .