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قرار جمهوري بتعيين الدكتور هاني خميس عميداً لـ«آداب الإسكندرية» و«فراج» لـ«التربية» (صور)

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قرار جمهوري بتعيين الدكتور هاني خميس عميداً لـ«آداب الإسكندرية» و«فراج» لـ«التربية» (صور) قرار جمهوري بتعيين الدكتور هاني خميس عميداً لـ«آداب الإسكندرية» و«فراج» لـ«التربية» (صور)

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية على مستوى الجمهورية من بينهم عميدات لكليتى الآداب والتربية في جامعة الاسكندرية.

وشملت القرارات، الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وهو أستاذ علم الاجتماع، عمل رئيسا لقسم الاجتماع وكيلا للكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث، وفي سبتمبر ٢٠٢٠ تم تكليفه قائما بعمل عميد كلية الآداب، وله العديد من البحوث والدراسات في مجال علم الاجتماع، وعضو لجنة الاجتماع بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما تم تعيين الدكتور محمد أنور فراج، عميدًا لكلية التربية بجامعة الإسكندرية، أستاذ علم النفس التربوي «القياس والتقويم»، وهو عميد الكلية من 3 يناير 2018 بقرار جمهورى، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب من 1 أغسطس 2015 وحتى 2 يناير 2018، وأستاذ بقسم علم النفس التربوي بداية من 24 ديسمبر 2013.

وشملت القرارات تعيين الدكتور سيد محمد السيد دعدور، رئيسًا لجامعة دمياط، والدكتور محمد حسن محمد عبدالعظيم، رئيسًا لأكاديمية السادات، والدكتورة جيهان يسري أيوب أحمد، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد إبراهيم السقا، عميدًا لكلية طب جامعة قناة السويس.

قرار جمهوري بتعيين الدكتور هاني خميس عميداً لـ"آداب الاسكندرية" و"فراج" لـ"التربية" (صور)

المصرى اليوم

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