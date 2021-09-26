المدينة المنورة ترفع أطول سارية في شارع سلطانة احتفالًا باليوم الوطني

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زينت الشوارع والميادين بأكثر من ‏3000 علَم وفعاليات بالألعاب النارية

أطلقت المدينة المنورة العديد من البرامج والأعمال الخيرية والفعاليات المتنوعة في مواقع مختلفة، كما رفعت أطول سارية في شارع سلطانة بالتزامن مع حلول ذكرى ‫اليوم الوطني الـ91.

وأطلق الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، أعمال "وقف الشفاء" للتعامل مع الحالات الصحية والإنسانية، الذي تُعنى أوجه صرف ريعه بالتعامل مع الحالات الصحية والإنسانية لبعض المقيمين غير المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المجانية وأهلية العلاج بالمستشفيات داخل المدينة المنورة وخارجها، بالتزامن مع حلول ذكرى ‫اليوم الوطني الـ91

وشهدت بعض المواقع فعاليات وعروضًا وطنية؛ منها الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة احتفالًا باليوم الوطني 91، كما شهدت سكة حديد الحجاز العديد من الأنشطة والفعاليات الوطنية، وتم تشغيل تجريبي لـ"النافورة التفاعلية بحديقة القصواء من قِبَل أمانة منطقة المدينة المنورة".

وتزينت شوارع وميادين المدينة المنورة بأكثر من ‏3000 علَم وسارية احتفاءً باليوم الوطني، كما رفعت أطول سارية في قلب شارع سلطانة الشارع الأشهر في المدينة المنورة؛ فيما أطلقت الجامعات في طيبة الطيبة حزمة من الفعاليات والندوات، كما شاركت الجهات الأخرى برزنامة فعاليات داخل المدينة المنورة وخارجها.

وقال الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة في تغريدة له على حسابه بتويتر: "نعيش اليوم ذكرى عظيمة تجسد مسيرةً رائدة من التنمية والإنجازات الشاملة، التي انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى العهد الحالي الزاهر والميمون، كل عام وقيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي والشعب الكريم بخير".

وغرد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي قائلًا: "‏91 عامًا من الأمن والاستقرار والنمو والازدهار في بلاد تأسست على يد الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين، وصنع مجدها قادة ملهمون، وواصل مسيرة عزها سيدي ‫خادم الحرمين الشريفين وسمو ‫ولي العهد وأبناؤها الحالمون، حفظ الله قادتنا ووطننا وأدام عز بلادنا".