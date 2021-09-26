تداول 41 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر وتصدير 33 الف طن فوسفات لإندونيسيا

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اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الاحد 6 سفن وتم تداول (41000) طن بضائع و(382) شاحنة وشملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(143) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (39000) طن بضائع و(239) شاحنة .

وشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينة Global Mermaid وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة لإندونيسيا والسفينتين دليلة والحرية2 بينما استقبل الميناء السفينة امل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة بنياس وعلى متنها 50 سيارة متجهة لجدة.