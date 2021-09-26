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اتحاد الكرة يعلن قائمة منتخب أمام ودية ليبيريا

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اتحاد الكرة يعلن قائمة منتخب مصر أمام ودية ليبيريا اتحاد الكرة يعلن قائمة منتخب أمام ودية ليبيريا

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:

أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ).

لاعبو الوسط:

حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)
المهاجمون:

محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد سيد - زيزو - ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).
ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

المصرى اليوم

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