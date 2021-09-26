أخبار عاجلة

ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
بحضور الوكيل البطريركي للأقباط الكاثوليك.. «جيرار الإسكندرية» تحتفل بتخرج دفعة 2021 (صور) -
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا -
إصابة 11 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية -
«جبالى» يفتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب -
وزيرة «البيئة» تترأس تسيير أعمال جلسة تمويل المناخ خلال المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر cop 26 لتغير المناخ -
«تضامن الإسكندرية»: تطوير 85 حضانة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف

Print
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف "صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف
قالت: هذه الخطوة تهدف إلى تقليل نِسَب الإحالات الطبية الروتينية واستقبال الحالات

أعلنت صحة الرياض، عن بدء العمل في إجراء مناظير الجهاز العلوى لفحص المريء والمعدة والاثني عشر، ومنظار الجهاز الهضمي السفلي لفحص القولون في مستشفى عفيف؛ حيث جرى استقطاب نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال؛ مشيرة إلى استفادة 25 مريضًا من الخدمة الطبية لتنظير الجهاز الهضمي، و112 مريضًا من خدمات عيادة الكبد والجهاز الهضمي.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل نِسَب الإحالات الطبية الروتينية من خلال تقديم الخدمة للمرضى بالمستشفى واستقبال الإحالات الروتينية أيضًا من المستشفيات القريبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن!

اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن!

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان