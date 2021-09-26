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بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

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بدء العمل في سوق الجملة بالعريش بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

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يبدأ العمل في حركة البيع والشراء بسوق الجملة بمنطقة غرب العريش، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وأكد محمد عيد، المدير التنفيذي للسوق، أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة )، وهو بتكلفة 167 مليون جنيها بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق مشيرا إلى استلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب بجانب المرافق الداخلية، وكذا المرافق الخارجية للمشروع من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى .

وأشار إلى إنشاء موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام .

ويضم السوق عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة )، مجمع مطاعم وكافتيريات، محلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى ادارى وبوابات اليكترونية.. إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية .

المصرى اليوم

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