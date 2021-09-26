اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات

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فيما يستعرض مَن بادروا بأخذ اللقاح وجرعتيه في القطاعين العام والخاص

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، ونسبة استكمال التحصين بمناطق المملكة، وأبرز الإحصائيات الصحية.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد عبدالله آل حماد، بدوره خلال المؤتمر، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص، بالجرعة الأولى والجرعة الثانية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي؛ لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".