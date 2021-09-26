حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا

★ ★ ★ ★ ★

فيما توقّع أجواءً حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على معظم مناطق المملكة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواءً حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن وجنوب غرب الإمارات".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".

وقال: "متوقع -إن شاء الله- تمركز كتلة شبه باردة في طبقات الجو العليا على وسط وجنوب الرياض والشرقية يومي الثلاثاء 2/21 والأربعاء 1443/2/22هـ، وانخفاض نسبي في درجات الحرارة الصغرى".

واختتم: "متوقع حالة ممطرة على أجزاءٍ من شرق وجنوب الخليج العربي وجنوب الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة نهاية الأسبوع".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.