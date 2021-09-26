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لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

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لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

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لليوم الرابع تواصل اعمال كرنفال الغردقة للفنون بمشاركة مصرية وعربية واجنبية بمنطقة الممشي السياحي بمدينة الغردقة ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي وسط مطالب بادراج الكرنفال على اجندة الاحتفالات الخاصة بوزارة السياحة سنويا.

واكد الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الاحتفالية ان مؤسسة اوستراكا للفنون تنظم الكرنفال حيث يشكل فيه الفنانون التشكيلين مجسمات تشكيلية ملونة عن رؤيتهم لمعالم السياحية تشكيليا وفنيا وأبرز المشاركين من مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعوديه وفلسطين وسط حضور من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة.

ويشمل الكرنفال اربعة اقسام بينها التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد ووفرق موسيقية واستعراضية يوميا تقدم ابداعتها أمام الجمهور بالممشي السياحى وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفه من أرت والاعمال المركبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقه اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو مازن دراز.

وفي نهاية الاحتفالات يشارك جميع الفنانين والفنانات في تكوين مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم ليكون معلما حضاريا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم ويضم الكرنفال اسماء لامعة في الحركة التشكيليه من مصر وخارج مصر يتم تكريم بعضهم في حفل الختام والمقرر حضور بعض الشخصيات العامة.

المصرى اليوم

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