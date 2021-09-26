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غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي

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غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي
هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في العالم

غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن العالم اقترب كثيرًا من الدمار النووي.

وذكر غوتيريش، في تغريدة نشرها على تويتر أمس السبت، أن البشرية باتت قريبة جدًّا من عتبة الإبادة النووية.

وأضاف غوتيريش: "هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في مختلف أنحاء العالم. والبشرية باتت قريبة بشكل غير مقبول من التدمير النووي".

وتابع الأمين العام: "لقد حان الوقت لتبديد سحابة الصراع النووي، وتدمير الأسلحة النووية في العالم، وفتح عهد جديد من الثقة والسلام"؛ وفق " اليوم".

يشار إلى أن العالم يحتفل في 26 سبتمبر باليوم الدولي للنضال في مواجهة التدمير الكامل للأسلحة النووية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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