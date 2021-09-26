أخبار عاجلة

اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن! -
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان -
تقرير: وزير الطاقة السعودي تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط -
أولي جلسات محاكمة سفاح الفيوم قاتل زوجته وأبناءه ال6 -
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الإسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور) -
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهمًا بـ«فض اعتصام رابعة» -
تضم قفشة ومحمد شريف.. كيروش يعلن القائمة المبدئية لكأس العرب -
السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر) -
وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور) -
مانشستر يونايتد يتحدى إيفرتون ومهمة جديدة لبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا

Print
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا
فيما توقّع أجواءً حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على معظم مناطق المملكة

حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز..

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواءً حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن وجنوب غرب الإمارات".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".

وقال: "متوقع -إن شاء الله- تمركز كتلة شبه باردة في طبقات الجو العليا على وسط وجنوب الرياض والشرقية يومي الثلاثاء 2/21 والأربعاء 1443/2/22هـ، وانخفاض نسبي في درجات الحرارة الصغرى".

واختتم: "متوقع حالة ممطرة على أجزاءٍ من شرق وجنوب الخليج العربي وجنوب الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة نهاية الأسبوع".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن!

اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن!

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان

تقرير: وزير الطاقة السعودي تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط

تقرير: وزير الطاقة السعودي تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط

"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان

"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان