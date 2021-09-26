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مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

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مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

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أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الازهرية مجانا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والازهر استعدادا لبدء للعام الدراسى الجديد.

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب.

ويقوم قطاع المعامل بالشركة من خلال فرق متخصصة بتطهير وتعقيم خزانات المدارس على مستوى مدن المحافظة بالإضافة إلى إجراء جميع التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأوضح عيسى أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التي تصل للمواطن في مقدمة مسئولياتها، مشيرا إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التي تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، إذ تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، وذلك بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.

المصرى اليوم

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