الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ

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نظم المركز العام بجمعية الهلال الأحمر المصرى دورة تدريبية لإعداد المدرسين ضمن برنامج «صحة وسلامة» بمحافظة البحر الأحمر وذلك بالتنسيق مع ادارة مدرسة حامد جوهر التجريبية التي يتم بها التدريب بحضور ١٠ متدربين استعدادا للعام الدراسي الجديد وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.

يقوم البرنامج باستهداف تلاميذ المدارس من سن ٩ سنوات إلى ١١ سنة لتدريبهم على كيفية حماية أنفسهم والآخرين والبيئة المحيطة بهم وذلك عن طريق حملات التوعية التي يقوم بها البرنامج لتنمية قدراتهم على الاستجابة بشكل أفضل في المواقف الطارئة.

تصل مدة دورات برنامج صحة وسلامة ٥ ايام بمعدل ساعتين يوميا ولا يشترط توالي الأيام ويتم فيها تدريب الأطفال على: «الاسعافات الأولية»، و«السلامة المرورية»، و«العادات الصحية السليمة»، و«التغيرات المناخية»، و«الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة» و«نختلف بلا عنف» من خلال الترفيه Enter-Educate حيث يتم إيصال المعلومات المطلوبة لتلاميذ المدارس عبر كتيبات توضيحية واستخدام وسائل العرض وألعاب جماعية لتنمية روح العمل الجماعي لديهم.

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وقام بالتدريب بالدورة مجموعة متميزة من المدربين ببرنامج صحة وسلامة بالمركز العام للهلال الأحمر المصرى بالقاهرة وهم ريم حسنى احمد، والدكتورة تقى رمضان.