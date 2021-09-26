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الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية

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الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية

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تستعد الادارة الصحية بنخل للحملة القومية ضد مرض شلل الاطفال، بعقد عدد من الندوات التثقيفية، وذلك بناًء على تعليمات الدكتور، طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء و الدكتور، رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور، حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بالمديرية.

وقال الدكتور، مصطفى أمين مدير الإدارة الصحية بنخل، أنه تم تنفيذ ندوة بالوحدة الصحية بالتمد بواسطة محمد نصر أبو الغيط مراقب أول الثقافة الصحية ومسؤول التربية السكانية بالإدارة ، ومحمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بالإدارة، حول الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .

وأكد أمين علي أهمية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة، وخطورة الفيروس الوافد، لافتًا الي أن السن المستهدف للتطعيم من سن يوم حتى ٥ سنوات ، وأن التطعيم عبارة عن نقطتان على اللسان والتطعيم بواسطة فرق ثابتة ومتحركة، وليس له أى آثار جانبية.

المصرى اليوم

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