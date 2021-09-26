وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

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أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر لكرة القدم، أنه لا توجد أي عقوبات ضد مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، سواء من اتحاد الكرة أو منتخب مصر السابق بقيادة حسام البدرى.

وأوضح وائل جمعة خلال تصريحات تلفزيونية: «تصريحات حسام البدرى الاخيرة برأت مصطفى محمد تماما، ونعلم أن مصطفى اخطأ لكن لا نعلم هذا السلوك اتجاه من بالتحديد وبالتالى لا يمكن أن نعاقبه دون معرفة تفاصيل ما حدث».

وأشار إلى أن الكرة المصرية تعانى منذ سنوات من أزمة كبيرة وهى الاهتمام بالاندية على حساب المنتخب الوطنى، مضيفًا: «لدينا ارتباطات قوية في الفترة المقبلة، ويجب، أن تمنح رابطة الأندية الأولوية للمنتخب عند تحديد شكل الدورى الجديد».