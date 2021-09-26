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حلمي طولان: نتمسك بحقنا في المشاركة بالبطولة العربية

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حلمي طولان: نتمسك بحقنا في المشاركة بالبطولة العربية حلمي طولان: نتمسك بحقنا في المشاركة بالبطولة العربية

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أكد حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، أن ناديه يتمسك بحق المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل، حيث يشارك أصحاب المركز السادس والسابع في البطولة.

وقال حلني طولان، في تصريحات تلفزيونية: «نتمسك بحقنا في المشاركة بالطولة العربية في نسشختها المقبلة، بعدما نجدحنا في إنهاء مسابقة الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة».

وعن مباراة الأهلي، قال: «خضنا تلك المباراة في ظلروف صعبة للغاية بسبب غياب عدد كبير من القوام الأساسي للفريق على رأسهم النيجيري جون ايبوكا»، مضيفًا: «موعد إقامة المباراة كان خاطئًا، لن اللاعبين يحصلون على الراحة الكافية قبل انطلاق الموسم الجديد».

وأشار إلى أن منتخب سوف يعانى بسبب الإجهاد التي تعرض له خلال الموسم الماضى.

وتعرض إنبي للخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

المصرى اليوم

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