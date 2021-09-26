«ممكن تخلي المج يغني».. دياب يشيد بقرار منع الغناء بـ«فلاشة»

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كشف الفنان دياب عن رأيه في قرار منع الغناء بـ «فلاشة»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية»، الذي يذاع على شاشة MBC مصر.

وقال: «قرار عظيم عشان حرام الموسيقيين قاعدين في البيت مبيشتغلوش، أنا دلوقت كمطرب على الأقل يبقى معايا 8 موسيقيين عشان الناس تاكل عيش».

وأضاف: «الأول كان الموسيقي مثلا شغال مع سين من الناس، وعدد الأفراح كان كبير قبل وجود الدي جي، حتعمل فرح لابنك هتجيب 5 فقرات، كل الناس بتشتغل».

وتابع: «دلوقت الشغل قل جدا، فكمان الناس هتطلع تغني بفلاشة حرام، خلي الموسيقيين تشتغل، وخلي اللي بيعرف يغني يغني، واللي مبيعرفش يغني يشوفله شغلانة شريفة».

وأكمل: «الفلاشة ممكن تخلي المج يغني، والناس بتسمع بوسطها مش فارقة ليها اللى بيتقال».