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هل هو 11 سبتمبر؟.. شاهد الفيديو الذي أوقف قلب سكان أستراليا

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هل هو 11 سبتمبر؟.. شاهد الفيديو الذي أوقف قلب سكان أستراليا هل هو 11 سبتمبر؟.. شاهد الفيديو الذي أوقف قلب سكان أستراليا
رغم تحذير السكان مما سيحدث

هل هو 11 سبتمبر؟.. شاهد الفيديو الذي أوقف قلب سكان أستراليا

"هل هو 11 سبتمبر جديد؟"، فقد أصيب سكان مدينة بريزبين الأسترالية بحالة رعب وذهول، حينما شاهدوا طائرة شحن عسكرية عملاقة تحلق على ارتفاع منخفض بين ناطحات السحاب في المدينة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، رصدت مقاطع طائرة الشحن العسكرية من طراز "C 17"، وهي تجري مناورة على علو منخفض للغاية، فيما تعالت كلمات الذهول في الفيديو، مع اقتراب الطائرة من العمارات الشاهقة وناطحات السحاب.

وكانت الطائرة العسكرية تحلق ضمن تدريب استعدادًا لعرض جوي سنوي تجري فعالياته في المدينة الواقعة شرقي أستراليا.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، على الرغم من أنه جرى تحذير السكان مسبقًا بشأن الطائرات العملاقة التي ستحلق وسط المدينة بطريقة غريبة، إلا أن كثيرين شعروا بالرعب والذهول.

وكتب أحد سكان المدينة على "تويتر" أن مشهد التحليق غير المألوف للطائرة ذكّره بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة عندما استخدمت الطائرات في ضرب ناطحات سحاب في نيويورك. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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