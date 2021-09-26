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"محمد بن عبدالعزيز" يرعى حفل "مسك الخيرية" بختام مسار جازان لبرنامج "صوت الشباب"

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رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، مساء أمس حفل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج "صوت الشباب" لتنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي لـدى الشـباب السـعودي، الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع إمارة المنطقة في المركز الحضاري بمدينة جيزان.

وألقى سموه كلمة خلال الحفل، أوضح فيها أن شباب وشابات هذا الوطن هم عماد المستقبل، وهم مَن يعول عليهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معتبرًا البرنامج بداية لتحويل صوت الشباب إلى أثر فاعل في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة التي سخّرت كل الجهود في خدمة أبنائها وبناتها، مقدمًا بهذه المناسبة التهنئة لجميع أبناء الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني الـ"91" للمملكة.

ثم ألقت المديرة العامة للتواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة مسك الخيرية ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ كلمة، سلطت خلاها الضوء على برنامج "صوت الشباب" وأهدافه، مشيرة إلى أنه رحلة تقدُّم افتراضيًّا، انضم لها حتى الآن 14 ألف شاب وشابة حول ، ضمن مراحله المختلفة من التدريب، وما زال الباب مفتوحًا للاستفادة من هذا البرنامج.

‎وبيَّنت آل الشيخ أن منصة حوار شباب جازان ركزت على المهارات اللازمة لقيادة مستقبل أفضل؛ إذ قدم البرنامج 20 ساعة تدريبية لكل مشارك على ثلاث مراحل، صُممت لتنمية مهارات الحوار لدى شباب المناطق.

إثر ذلك شارك الشباب المتأهلون في جلسة حوارية، أبرزت مهاراتهم وقدراتهم في الحوار والنقاش، التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في البرنامج.

وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة المشاركين في الجلسة والداعمين للبرنامج، وعددًا من أبناء وبنات الشهداء، كما تسلم سموه درعًا بهذه المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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