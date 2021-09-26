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وزير التعليم العالي: منع الطلاب غير المطعمين ضد كورونا من الالتحاق بالمدن الجامعية

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وزير التعليم العالي: منع الطلاب غير المطعمين ضد كورونا من الالتحاق بالمدن الجامعية وزير التعليم العالي: منع الطلاب غير المطعمين ضد كورونا من الالتحاق بالمدن الجامعية

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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، إنه «تم إنشاء 302 مركز تطعيم في كل الجامعات وتوفير كميات كبيرة من اللقاحات لكل مراكز التطعيم بالجامعات، ولن يلتحق الطلاب بالمدن الجامعية دون تلقي التطعيم».

وأوضح عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة «إم بي سي »، مساء السبت، أنه تم الانتهاء من تلقيح 568 ألفا و898 حالة داخل الجامعة ما بين عضو هيئة تدريس وموظف وطالب، مضيفا: «حققنا 90% من المستهدف في المدرسين والأطقم الإدارية، وكذا 14% من الطلاب، وخلال شهر أكتوبر سيتم تحقيق المستهدف بالنسبة للطلبة».

وأكد أنه تم توفير الكوادر الطبية اللازمة من خلال المستشفيات الجامعية، وأماكن لتخزين اللقاح وبالتالي أصبحت الجامعات لا تواجه مشكلة في توفير كميات كبيرة من اللقاحات.

المصرى اليوم

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