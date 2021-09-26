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أجاب الفنان دياب على سؤال الإعلامي عمرو أديب، وهو «ما سر نجاح النجم عمرو دياب المتواصل؟»، قائلاً: «عشان مبيعملش حاجة غير شغله، أكتر حاجة مهتم بيها مهتم بعمرو دياب، مش مهتم بأي حاجة تانية خالص».

وأضاف خلال لقائه في برنامج «الحكاية»: «أي حد عايز ينجح لازم يبص في ورقته، عمرنا ما سمعنا إن عمرو دياب بيعمل حاجة غير إنه بيعمل ألبوم أو حفلة، فلو منجحش الراجل يبقى في غلط في الطاقة الكونية».

وتابع: «بجانب إن أحسن ناتج موسيقي في الـ30 سنة الأخيرة كان منه، ناجح وفي منطقة يحلق بعيداً وربنا يديله العمر والصحة، لأنه بجد من الناس اللي متقلة الشغلانة».