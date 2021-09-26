★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انفعل فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على الهواء مباشرةً، خلال حلوله ضيفًا على شاشة صدى البلد، في برنامج "الماتش"، مع الإعلامي هاني حتحوت.

وترك فرج عامر الاستوديو بعد مشادة كلامية مع هاني حتحوت، واتهم رئيس سموحة مقدم البرنامج بأنه موجه ضده من قبل منافسه في الانتخابات، محمد مجاهد.

وقال فرج عامر: «أعضاء النادي لم يطلبوا إطلاقا إلغاء نشاط كرة القدم خاصة في الفترة الأخيرة كما أشيع».

وأضاف: «هذه أسئلة موجهة، سموحة يدخر أمولا كثيرة من قطاع كرة القدم وبالتأكيد لن يتم إلغاءه».