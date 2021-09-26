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عاجل | تحرك لحصر مشكلات القطاع الصحي وشركات التأمين

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عاجل | تحرك لحصر مشكلات القطاع الصحي وشركات التأمين عاجل | تحرك لحصر مشكلات القطاع الصحي وشركات التأمين
يعتزم مجلس الضمان الصحي التعاوني، بالتنسيق مع اتحاد الغرف ، حصر التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكبار المستثمرين في القطاع الصحي مع التأمين الصحي.

ووضع المجلس والاتحاد استبانة، لمعرفة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمستثمرين بالقطاع الصحي في علاقتهم بقطاع التأمين الصحي.

الهدف من الاستبانة

يعتبر الاستثمار في القطاع الصحي أحد أهم مجالات الاستثمار التي أولتها «رؤية المملكة 2030» أهمية كبرى، بينما تحرص الدولة على تذليل كل المعوقات والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار فيه.

و تهدف الاستبانة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المستثمرين بالقطاع الصحي في علاقتهم بقطاع التأمين الصحي، وذلك للخروج بدراسة تفصيلية شاملة بشأنها، ووضع الحلول المقترحة والممكنة لمواجهتها، والرفع بها للجهات ذات العلاقة.

المرافق الصحية في القطاع الخاص 2020

المستشفات 167

الأسرة 19.427

المجمعات الطبية 3.005

عيادات خاصة 49

مختبرات 174

مركز تأهيل 172

محلات نظارات 1.699

مركبي أسنان 86

صيدليات 9.026


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