النيابة الإدارية تطلق نسخة جديدة من تطبيق دليل الخدمات الإلكترونية

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أطلقت النيابة الإدارية نسخة جديدة من تطبيق دليل الخدمات الإلكترونية على أجهزة المحمول الذكية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات في أي وقت ومن أي مكان وباستخدام مختلف منصات وأنظمة تشغيل اجهزة المحمول.

ويأتي التطبيق الذي أطلقته إدارة التحول الرقمى بالنيابة الإدارية إستكمالا للخدمات الالكترونية الأخرى التي تهدف إلى توصيل خدمات النيابة الإدارية الرقمية للجمهور.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج دليل الخدمات الإلكترونية للنيابة الإدارية الجديد يقدم العديد من الخدمات ومنها الاستعلام عن مقار النيابات وطلبات وتسجيل ومتابعة الشكاوى وغيرها الكثير من الخدمات.

ويمكن الإستفادة من خدمات التطبيق من خلال تحميله من خلال الرابط التالى

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dalil.elniabaaeladarya

