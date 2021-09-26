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كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن فيديو مصور للفنان العالمي نيكولاس كيج وهو يطرد من مطعم فاخر في لاس فيجاس بالولايات المتحدة بعد أن دخل وهو في حالة سكر في مشاجرة مع الموظفين في المطعم واعتقد من شاهدوه أنه رجل مشرد بلا مأوى.

ويذكر الموظفون وشهود عيان عن صاحب الـ57 عامًا والفائز بجائزة الأوسكار سابقاً، أنه كان يشرب ويسكي باهظ الثمن وقطرات من التكيلا قبل أن يصبح عدوانيًا وأنه كان يرتدي سروال النمر وشبشبًا.

ويظهر بالفيديو الممثل جالسًا على أريكة وهو حافي القدمين ويكافح من أجل ارتداء صندل قبل أن يترنح ويصرخ، ثم منعته امرأة على ما يبدو من محاولة العودة إلى المطعم حيث يُعتقد أنها موظفة في المطعم.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، عندما لاحظنا ما اعتقدنا في البداية أنه رجل مشرد مخمور تمامًا وكونه صاخبًا ولقد صدمنا عندما علمنا أنه كان نيكولاس كيج، لقد كان محطما وكان في معركة مع الموظفين.

أضاف: «لقد كان في حالة سيئة للغاية وكان يتجول بلا حذاء ويصرخ في الناس ويحاول الدخول في شجار مع الموظفين».

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصوير نيكولاس وهو مخمور في الأماكن العامة في الآونة الأخيرة.

في إحدى المرات في مارس 2019، تم تصويره وهو في حالة سكر وهو يتقدم بطلب للحصول على رخصة زواج في محكمة لاس فيغاس مع زوجته الرابعة إريكا كويكي وبعد أربعة أيام من الزفاف، طلب فسخ الزواج، مدعيًا أنه كان مخمورًا جدًا بحيث أنه لم يدرك ما كان يفعله.

- فيديو الفنان نيكولاس كيدخ وهو في حالة سكر وطرده من احدى المطاعم -