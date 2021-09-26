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عواد: المنافسة بيني وبين أبو جبل لصالح .. وهدفنا الفوز بجميع البطولات

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عواد: المنافسة بيني وبين أبو جبل لصالح الزمالك.. وهدفنا الفوز بجميع البطولات عواد: المنافسة بيني وبين أبو جبل لصالح .. وهدفنا الفوز بجميع البطولات

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أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه المنافسة بينه وبين محمد أبوجبل، في صالح الفريق.

وقال محمد عواد، في تصريحات تلفزيونية :«المنافسة بيني وبين محمد أبوجبل، هي منافسة شريفة وتصب في مصلحة الفريق الأبيض»، مضيفًا :«الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الابيض، تحدث معنا وأكد لنا على رغبته في الفوز بمزيد من البطولات مع الزمالك في الفترة المقبلة».

وأضاف :«المدرب الفرنسي، تحدث معي بشكل شخصي، وأكد لي أنني لم أحصل على فرصتي بشكل كبير مع الفريق، ببسب وجود 4 حراس مميزين، والموسم المقبل سوف يعطي لي فرصة للمشاركة بشكل أساسي، خاصة في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة».

وأوضح :«محمود جنش، حارس مميز، واستفدت منه كثيرًا في الفترة الماضية، وأتمنى له التوفيق في تجربته مع فيوتشر، ويعود للفريق مرة أخرى».

وتابع :«حيمع اللاعبين لديهم أهداف محددة وهي الفوز بجميع البطولات التي سنشارك بها في الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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