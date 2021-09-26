★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه المنافسة بينه وبين محمد أبوجبل، في صالح الفريق.

وقال محمد عواد، في تصريحات تلفزيونية :«المنافسة بيني وبين محمد أبوجبل، هي منافسة شريفة وتصب في مصلحة الفريق الأبيض»، مضيفًا :«الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الابيض، تحدث معنا وأكد لنا على رغبته في الفوز بمزيد من البطولات مع الزمالك في الفترة المقبلة».

وأضاف :«المدرب الفرنسي، تحدث معي بشكل شخصي، وأكد لي أنني لم أحصل على فرصتي بشكل كبير مع الفريق، ببسب وجود 4 حراس مميزين، والموسم المقبل سوف يعطي لي فرصة للمشاركة بشكل أساسي، خاصة في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة».

وأوضح :«محمود جنش، حارس مميز، واستفدت منه كثيرًا في الفترة الماضية، وأتمنى له التوفيق في تجربته مع فيوتشر، ويعود للفريق مرة أخرى».

وتابع :«حيمع اللاعبين لديهم أهداف محددة وهي الفوز بجميع البطولات التي سنشارك بها في الموسم المقبل».