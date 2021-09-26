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فرج عامر: «حسيت بكمين معمول لينا.. ومصر كلها ضحكت على ضربة جزاء بيراميدز»

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فرج عامر: «حسيت بكمين معمول لينا.. ومصر كلها ضحكت على ضربة جزاء بيراميدز» فرج عامر: «حسيت بكمين معمول لينا.. ومصر كلها ضحكت على ضربة جزاء بيراميدز»

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علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على الأداء التحكيمي للحكم أمين عمر، والذي أدار مباراة فريقه أمام بيراميدز، في دور الـ 16 من مسابقة كأس ، والخسارة بنتيجة 3/1.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية: «كنت حاسس أن في كمين معمول لينا»، مشيرًا إلى أن المباراة كانت دون تقنية الفيديو أو سماعات، وسخر قائلًا: «ويبدو أنه كان بدون صفارة كمان».

وتابع رئيس سموحة أن الأمور كانت واضحة ضد سموحة، بعد حرمان الفريق من المشاركة في كأس الكونفدرالية بعد الحصول على المركز الثالث بترتيب جدول المسابقة، ورغم دعم الأندية والمطالب التي خرجت للمشاركة في الكونفدرالية.

وأوضح «عامر»: «إن كرة فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز كانت خطأ ضد اللاعب، وبالنسبة لاحتسار ركلة الأهلي مصر كلها ضحكت عليها».

وأكد فرج عامر، أن هناك توجهات للبعض من داخل اتحاد الكرة ضد نادي سموحة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة يحصل على أموال باهظة من الأندية ولا نعرف أين هذه الأموال.

المصرى اليوم

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