الصراع مستمر بين أندية البريميرليج والمنتخبات اللاتينية

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ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن أندية البريميرليج مستعدة للاحتفاظ بلاعبيها اللاتينيين المطلوبين من قبل منتخبات بلادهم، وعدم السماح لهم بالسفر لبلادهم في التوقفات الدولية المقبلة خلال شهر أكتوبر.

الصحيفة قالت إن الأندية متمسكة بعدم السماح للاعبيها بالسفر إلا اذا حصلت على ضمانات بأن هؤلاء اللاعبين لن يشاركوا في المباراة الثالثة خلال فترة التوقفات الدولية القادمة.

تحدثت ادارة البريميرليج بالفعل مع السلطات البريطانية حول منح بعض التسهيلات للتعامل مع اللاعبين العائدين من الدول المصنفة ضمن القائمة الحمراء (الدول التي لديها عدد اصابات مرتفع بفيروس كوفيد 19)، وبالفعل ذكرت بعض التقارير الصحفية ان اللاعبين سيسمح لهم بفنرة عزل لمدة 5 ايام لدى عودتهم لبريطانيا، بدلًا من 10 ايام.

لكن ذلك لن ينهي مشاكل أندية البريميرليج لأن المنتخبات اللاتينية تخوض 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتكون المباراة الأخيرة قبل يوم واحد فقط من موعد استئناف النشاط في الدوري الانجليزي، وهو ما يعني استحالة مشاركة هؤلاء اللاعبين مع انديتهم بعد عودتهم من التوقف الدولي، وربما غيابهم عن مباراة منتصف الأسبوع التي تكون مواجهة في دوري أبطال أوروبا.

في التوقف الدولي الماضي خاضت اندية البريميرليج حربًا ضد المنتخبات اللاتينية مع رفض كل من مانشستر يونايتد، ليفربول، ليدز يونايتد، تشيلسي السماح للاعبيهم بالسفر للمشاركة مع منتخبات بلادهم بسبب مخاوف من غياب لاعبيهم عن المشاركة لفترة طويلة بسبب تعقيدات بروتوكولات العزل الصحي في بريطانيا.

على النقيض، تحدى اللاعبان الأرجنتينيان الدوليان في توتنهام، جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو، أوامر النادي بالسفر للعب لبلدهما في التوقفات الدولية الماضية، كذلك الحال للمدافع الكولومبي دافينسون سانشز، وهو ما كلف توتنهام خسارة خدمات هذا الثلاثي لـ مباراتين.

بينما وافق أستون فيلا على السماح للحارس إيمي مارتينيز وصانع الألعاب إيمي بوينديا للمشاركة مع منتخب التانجو.