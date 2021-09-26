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أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر لكرة القدم، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، شاهد مباريات كأس مصر والسوبر، وبالطبع معظم اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم لأسباب كثيرة.

وقال وائل جمعة خلال تصريحات تلفزيونية: «لاعبو الزمالك والأهلى وبيراميدز يعانون من الاجهاد ولكن كيروش يرفض الأعذار»، مضيفًا :«حرصنا على زيارة نادى الزمالك اليوم وتحدثنا مع مخطط احمال الزمالك البرتغالى ووضعنا برنامجا لتأهيل اللاعبين الدوليين».

وأشار إلى أن شارة قيادة المنتخب ومنحها لأى لاعب وبناء على الاقديمة من عدمه، هو قرار كيروش وحده ولا احد غيره، مضيفًا :«امحمد صلاح لاعب كبير وفخر للكرة المصرية ويستحق الشارة لكن القرار سيكون لكيروش مع بدء المعسكر».