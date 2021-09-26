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وائل جمعة يكشف تفاصيل زيارة معسكر ومصير شارة قيادة

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وائل جمعة يكشف تفاصيل زيارة معسكر الزمالك ومصير شارة قيادة المنتخب وائل جمعة يكشف تفاصيل زيارة معسكر ومصير شارة قيادة

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أكد وائل جمعة مدير منتخب لكرة القدم، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، شاهد مباريات كأس مصر والسوبر، وبالطبع معظم اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم لأسباب كثيرة.

وقال وائل جمعة خلال تصريحات تلفزيونية: «لاعبو والأهلى وبيراميدز يعانون من الاجهاد ولكن كيروش يرفض الأعذار»، مضيفًا :«حرصنا على زيارة نادى الزمالك اليوم وتحدثنا مع مخطط احمال الزمالك البرتغالى ووضعنا برنامجا لتأهيل اللاعبين الدوليين».

وأشار إلى أن شارة قيادة ومنحها لأى لاعب وبناء على الاقديمة من عدمه، هو قرار كيروش وحده ولا احد غيره، مضيفًا :«امحمد صلاح لاعب كبير وفخر للكرة المصرية ويستحق الشارة لكن القرار سيكون لكيروش مع بدء المعسكر».

المصرى اليوم

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