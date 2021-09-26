ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز مان سيتي وهزيمة مانشستر يونايتد

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أقيمت أمس السبت العديد من مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وانتهت 7 مباريات كان آخرها مباراة ليفربول ضد برينتفورد، في مباراة مثيرة بينها انتهت بالتعادل الايجابي 3-3، حيث كان الريدز يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة قبل مباريات اليوم إلا أنه بعد هذه النتيجة ونتائج باقي الفرق، تصدر ليفربول الدوري الانجليزي برصيد 14 نقطة وليتقدم على جميع المنافسين ويفض اشتباك الرقم 13 من النقاط والذي يتساوي به 4 فرق حاليا هي: مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون على الترتيب.

وكانت قمة تشيلسي ضد مانشستر سيتي واحدة من من أبرز مباريات اليوم ومباريات الدوري الإنجليزي بشكل عام، حيث التقى بطل دوري أبطال أوروبا مع بطل الدوري الإنجليزي العام الماضي وانتهت بفوز تشيلسي، ولم ينس المان سيتي ثأره ليفوز على تشيلسي بنتيجة 1-0 ويذله على أرضه وليقفز إلى المركز الثاني بدلا المركز الخامس قبل هذه المباراة وبرصيد 13 نقطة حاليا، ويسعى بطل الدوري الموسم السابق إلى العودة إلى القمة، أما فريق تشيلسي فبعد تصدره الدوري قبل المبارة تراجع واصبح في المركز الثالث حاليا وتجمد رصيده عند 13 نقطة، وهي أول هزيمة له في الدوري الانجليزي حتى الان.

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، وتعرض الشاطين الحمر إلى هزيمة مذلة على أرضه بنتيجة 1-0 ليتراجع من المركز الثالث إلى المركز الرابع حاليا بينما تقدم فريق أستون فيلا من المركز العاشر إلى المركز الثامن من الدوري الانجليزي.

وفيما يلي جميع نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم :

- ليدز يونايتد ضد وست هام يونايتد: 1-2 لصالح وست هام يونايتد

- إيفرتون ضد نورويتش سيتي: 2-0 لصالح إيفرتون

- ليستر سيتي ضد بيرنلي: 2-2

- واتفورد ضد نيوكاسل يونايتد: 1-1

- تشيلسي ضد مانشستر سيتي: 0-1 لصالح مانشستر سيتي

- مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا: 0-1 لصالح أستون فيلا

- برينتفورد ضد ليفربول: 3-3

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موضحًا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له له وما عليه من الأهداف والفرق بينها وعدد النقاط لكل فريق.