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إصابة 10 أشخاص في 3 متفرقة بأسوان

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إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بأسوان إصابة 10 أشخاص في 3 متفرقة بأسوان

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اصيب 10 أشخاص في 3 متفرقة شهدتها أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وقع الحادث الأول على الطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة نتيجة لتصادم سيارتين ما أسفر عن إصابة كل من «محمد .م.ن» 29 عاماً، و«زكريا .م.ع» 30 عاماً، و«محمد .ع.ن» 25 عاماً.

والحادث الثاني على طريق أسوان الجديدة نتيجة تصادم توك توك بسيارة، والذي أسفر عن إصابة كل من «فاطمة.ا.ع» 20 عاماً، «وسارة .س.خ» 20 عاماً، و«دعاء .م.خ» 20عاماً، و«لمياء .م.ح» 23 عاما.

ووقع الحادث الثالث أثر انقلاب سيارة بمنطقة جرف حسين ما اسفر عن اصابة كل من «صابر .م.إ»28عاماً، و«هشام .ج.م» 30 عاماً، والطفل«جمال .هـ.م» 5 سنوات.

المصرى اليوم