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التعليم العام والتقني والجامعي بعسير يحتفون بيوم الوطن

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التعليم العام والتقني والجامعي بعسير يحتفون بيوم الوطن التعليم العام والتقني والجامعي بعسير يحتفون بيوم الوطن
تنظم عدد من الجهات التعليمية والتقنية بمنطقة عسير مساء الأحد احتفالًا موحدًا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91، بمشاركة كل من جامعة الملك خالد، والإدارة العامة لتعليم عسير، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وذلك في تمام الـ٨:٣٠ مساءً بمسرح المدينة الجامعية بأبها.

ويأتي الحفل بالتعاون ما بين الجهات الثلاث، ليعكس حرصها على تفعيل الشراكة والتواصل بينها بما يحقق تطلعات إمارة منطقة عسير، ووزارة التعليم الرامية إلى توحيد الرؤى والجهود والتكامل للمساهمة الفاعلة في بناء الإنسان وتنمية الوطن وتحقيق المستهدفات التعليمية والتدريبية.

ويتضمن الاحتفال عروضاً مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة، بالإضافة إلى معارض مصاحبة، تهدف إلى إبراز جهود القيادة الرشيدة التي يشهدها التعليم في المملكة العربية بمختلف مجالاته، إضافة إلى التأكيد على الدور التكاملي بين الجهات التعليمية والتقنية في تنمية الوطن والمواطن بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030.

يذكر أنه تم تنظيم الاحتفال من خلال لجان عمل مشتركة تٌعنى بالتخطيط والتنفيذ مع مراعاتها لتطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الصحية المتبعة.


الوطن السعودية

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