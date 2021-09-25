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حشود إيرانية تقتحم حدود العراق

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حشود إيرانية تقتحم حدود العراق حشود إيرانية تقتحم حدود العراق
أظهر مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حشوداً ضخمة من الإيرانيين، تحاول اقتحام أحد المنافذ الحدودية مع العراق.

كما يوثق الفيديو كسر حشود الإيرانيين للحواجز الحدودية، مع عدم قدرة القوات العراقية للتصدي، بسبب كثرة عدد المقتحمين. وقد أفاد مراسل "RT" في العراق، بإصابة نحو 40 إيرانيا خلال محاولتهم الدخول إلى العراق لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين المقرر انطلاقها، الإثنين. وذكر ، أن المئات من الإيرانيين تدافعوا مع القوات العراقية التي منعتهم من الدخول إلى العراق في منفذ زرباطية الحدودي، مما أدى إلى إصابة نحو 40 منهم بجروح واختناقات.

وأضاف، أن هناك معلومات تشير إلى وجود وفيات، لكن لم يتم التأكد منها حتى اللحظة.

وجدير بالذكر أن السلطات العراقية منعت الزائرين الإيرانيين من دخول البلاد عبر المعابر البرية وسمحت لـ60 ألف زائر فقط، على أن يدخلوا عبر الموانئ الجوية لأسباب متعلقة بجائحة كورونا.

وتوجه آلاف الزوار الإيرانيين إلى حدود العراق في الأيام القليلة الماضية، لكن تم إرجاعهم.


الوطن السعودية

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