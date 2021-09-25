أخبار عاجلة

رحلة في كوبنهاغن.. عاصمة القصص الخيالية في العالم -
فاتورة الكهرباء بتجيلك زيادة عن استهلاكك؟.. أعرف الخطوات الكاملة للتأكد من صحة استخدامك للخدمة -
لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية -
وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش» -
٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا» -
رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي -
مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا -
استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 -
"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان -
تنبيه هام لكل طالب جامعى قبل بدء العام الدراسى..الحصول على اللقاح شرط دخولك حرم الجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

التعليم العالي : صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. تعرف عليها

Print
التعليم العالي : صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. تعرف عليها التعليم العالي : صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. تعرف عليها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور سيد محمد السيد دعدور، رئيسًا لجامعة دمياط.

● الدكتور محمد حسن محمد عبدالعظيم، رئيسًا لأكاديمية السادات.

● الدكتورة جيهان يسري أيوب أحمد، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

● الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

● الدكتور محمد أنور فراج، عميدًا لكلية التربية جامعة الإسكندرية.

● الدكتور أحمد إبراهيم السقا، عميدًا لكلية طب جامعة قناة السويس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية

لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية

وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش»

وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش»

٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا»

٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا»

رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي

رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي