«تعليم أسوان» تتابع استعدادت بدء العام الدراسي الجديد

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عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعاً موسعاً بمديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية الخمس وعدد من الإدارات النوعية ومديرى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العام والفني لمتابعة آخر استعدادات العام الدراسى الجديد وما تم الانتهاء منه نظراً لاقتراب انطلاق العام الدراسى بعد أسبوعين، وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه والتكليفات المطلوبة من جميع الإدارات.

وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية على اختيار كفاءات من القيادات التعليمية عامة والقيادات المدرسية على الأخص عبر اجتيازهم لاختبارات في المهارات الإدارية والتربوية والقانونية والحاسب الآلى وتم مراعاة امتلاك القيادات التعليمية بجانب تلك المهارات رؤية وقدرة على التطوير.