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وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه الأول معه نظيره السوري

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وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه الأول معه نظيره السوري وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه الأول معه نظيره السوري

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علق وزير الخارجية سامح شكري، على اللقاء الأول الذي جمعه بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، السبت: «التقيت مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للتباحث عن حلول للخروج من الأزمة السورية كون الشعب السوري وسوريا عزيزة علينا وما تعرض له من أضرار وقتل وتشريد وتدمير خلال العشر سنوات الماضية أمر يؤلم كل عربي».

وتابع: «بعد أن هدأت المعارك العسكرية يجب أن يكون لنا دور في التواصل بغية استكشاف الخطوات اللازمة للحفاظ على مقدرات الشعب السوري والخروج من هذه الأزمة واستعادة سوريا موقعها كطرف فاعل في الإطار العربي وهذا بالتأكيد له عدة اعتبارات مرتبطة بقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي».

وحول الدور المصري المحتمل في الملف السوري وإعادتها للجامعة العربية، قال شكري: «ما يعنينا الآن هو الامتثال لقرارات مجلس الأمن وأن يكون هناك تفاهم بين الدول الفاعلة والأطراف المؤثرة في أن تتطلع السورية تجاه شعبها لخدمة مصالحهم وأن يعود النازحون من اللاجئين وهذه أمور يجب التعرف عليها من خلال رأي الحكومة السورية والأطراف الفاعلة».

المصرى اليوم

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