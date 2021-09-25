موسيماني يثير الجدل برسائل غامضة بعد فوز الأهلي على إنبي

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أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جدلاً واسعًا، بعدة تغريدات دونها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «توتير» بعد فوز فريقه على إنبي بمنافسات كأس مصر.

وكتب موسيماني: «عندما يكون الله هو المسيطر، لا يملك أي إنسان القدرة على تغيير طرقه».

وأضاف: «للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، يأتي مع الضغوط والضغوط وجميع التحديات التي يواجهها فريقي في الأيام السبعة الماضية، لا شيء ثمين يأتي بالطريقة السهلة، لقد شاهدت هذه الأفلام من قبل، وكلها تنتهي نفس الطريقة. ومن ثم فهي الإثارة».