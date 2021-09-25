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أقدم مدرسة بنجران بدأت بـ 6 فصول و5 معلمين

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أقدم مدرسة بنجران بدأت بـ 6 فصول و5 معلمين أقدم مدرسة بنجران بدأت بـ 6 فصول و5 معلمين
في قرية مقشبة بحي القابل في نجران تقع مدرسة الإمام البخاري الابتدائية، أحد أقدم المدارس بالمنطقة، المبنية من الطين والتي تأسست عام 1397، تخرج منها أجيال، وكانت تحتضن 6 فصول، و5 معلمين 2 من الجنسية الفلسطينية و2 من الجنسية المصرية وواحد من الجنسية السودانية، وغرفة للمقصف.

3 مديرين

وتعاقب على إدارة المدرسة 3 مديرين سعوديين منذ تأسسيها توفي اثنان ولم يبق منهم إلا مدير مدرسة الإمام البخاري الابتدائية السابق صالح حضرمي آل ريحان الذي قال لـ «الوطن» إنه كلف مديرًا لمدرسة الإمام البخاري الابتدائية عام 1402، وكان المبنى من الطين للمالك يحيى آل شيبان، وفي عام 1405 انتقلت المدرسة من المبني القديم إلى منزل مستأجر للمالك محسن خلقان، وفي عام 1408انتقلت المدرسة إلى المبنى الحكومي القائم حاليًا في حي الحصين.

الإعاشة

وأضاف آل ريحان: كانت الإعاشة للطلاب قديمًا توزع مجانًا من قبل ، وتأتي إلى المدرسة يوميًّا عن طريق المتعهد، وكانت الإعاشة كاملة ومغذية للطلاب تحتوي على العصائر والحليب والفستق والفطائر.

المعلمون

ويذكر آل ريحان أن المعلمين كان معظمهم من المتقاعدين الذين أسهموا في تعليم أبنائنا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وأول معلم سعودي عندي في المدرسة في ذلك الوقت غرام الله البحيري.

الكتب

ويضيف أن الكتب الدراسية قديمًا وحاليًا توزع مجانًا للطلاب، فالكتب قديمًا راعت أهداف التعليم التي رسمت له، ولكن مع التطور المعرفي أصبح حتميًا تطوير المناهج بما يواكب العصر الحديث ويواكب سوق العمل والتطوير والسعي إلى الأفضل باستمرار.

مدرسة الإمام البخاري الابتدائية

تقع في قرية مقشبة بحي القابل

تأسست عام 1397

تتكون من 6 فصول

الإعاشة للطلاب قديمًا توزع مجانًا من قبل الحكومة

تعاقب على إدارتها 3 مدراء سعوديين

1405 انتقلت المدرسة إلى منزل مستأجر

1408انتقلت إلى المبنى الحكومي القائم حاليًا في حي الحصين.


الوطن السعودية

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