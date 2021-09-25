كواليس رفض المخرج عمر عبدالعزيز تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي

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رفض المخرج عمر عبدالعزيز استلام تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٧ وغادر الحفل بعد دقائق وناب عنه شقيقه محمد عبدالعزيز رغم تواجده في حفل الافتتاح.

وكشفت المصري اليوم عن سبب عدم استلام المخرج عمر العزيز تكريمه، لعدم وجود مقاعد خاصة به في مكان مقر الحفل. وانطلقت فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الاسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانين خالد الصاوي وأحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

ويقام مهرجان الاسكندرية السينمائي تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، تنطلق فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، الليلة، بحفل ضخم يتم تنظيمه على شاطئ البحر داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس المهرجان الكاتب الصحفى الأمير أباظة، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجارى.

وعقدت إدارة المهرجان، أمس الأول، مؤتمرا صحفيا بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والمخرج على بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، والفنانة نسرين أمين مذيعة حفل الافتتاح، والكاتب الصحفى محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان. وشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة، كما تم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها، بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم.



وتشهد الدورة الـ٣٧ تكريم المخرج على بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوى، الفنان خالد الصاوى، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائى طارق التلمسانى، والكاتب يوسف معاطى. كما أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، والتى تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السورى چود سعيد، المخرج المصرى سامح عبدالعزيز، والمخرج الفرنسى أوليفييه كوسيماك.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما، وهى الفرنسى «خوان»، الإسبانى «هذه كانت الحياة»، المغربى «اناطو»، الفرنسى «الليل مكاننا»، المصرى «وش القفص»، اليونانى «اكسبرس اسكوبيليتز»، المغربى «مرجانة»، السورى «الظهر إلى الجدار»، اللبنانى «يوسف»، «هذه الليالى المظلمة» من البوسنة، «أسدين في الطريق إلى البندقية» من ألبانيا، «الطريق المسدود» من سلوفينيا، و«السباحة الحرة إلى الجبل الأسود» من ألبانيا. كما أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، بعضوية كل من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمى المغربى حسن الروخ، الفنان المصرى كريم قاسم، المخرجة الإسبانية نايرا سانز فوينتس، والناقد الألمانى توماس كاسكى.



وتضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما، وهى الرومانى «لا أحد» للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصرى «يُحكى أن» للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسى «حفيد عائلة مراد» للمخرج أبانوب يوسف، الفلسطينى «اورانوس» للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسى «تحت التراب» للمخرج إيريك ريبوت، السورى «حبل الغسيل» للمخرج محمود جقماقى، اليونانى «هانسل» للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصرى «باب معزول» للمخرج إسلام رزة، الإيطالى «أنا أحب» للمخرج سيمون بوزيلى، «يوم موت الرجل» من مصر إخراج محمد مالك، «نهاية المعاناة» من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، «المسيرة الأخيرة» من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوى، «الموجة الأخيرة» من المغرب إخراج مصطفى فارماتى، «القصر الشرقى» من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسى المغربى «نشيد الخطيئة» للمخرج خالد معدور، «الوداع فيسنا» من سلوفينيا وأستراليا إخراج سارة كيرن، و«الشباب لا ينام» من فرنسا من إخراج بيرين لامى وكويكيا.