محمد صلاح يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع فاردي وانطونيو

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سجل الدولي المصي محمد صلاح نجم ليفربول هدف فريقه الثاني بشباك برينتفورد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 25-9-2021 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسقط نادي ليفربول في فخ التعادل مع نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف لكل فريق، سجل أهداف ليفربول ديوجو جوتا في الدقيقة 31، ومحمد صلاح 54، وكورتيس جونز 67، بينما سجل أهداف برينتفورد بينوك في الدقيقة 27، وجانيلت 63، وويسا 82.

ورغم تعادل ليفربول إلا أنه استغل خسارة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم واعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع.

وشهد اللقاء اقتحام الدولي المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

واحتفل محمد صلاح بهدفه رقم 100 الذي جاء في مباراته رقم 151 مع ليفربول في البريميرليج، ليكون اللاعب رقم 13 في تاريخ النادي الذي يسجل 100 هدف في الدوري الممتاز، لكنه يتفوق عليهم جميعًا بكونه الأسرع في تاريخ النادي الذي يحقق هذا الرقم.

وتخطى محمد صلاح رقم أسطورة أرسنال، تييري هنري (160 مباراة) وأصبح رابع أسرع لاعب في عهد البريميرليج يسجل أول 100 هدف له في المسابقة مع فريق واحد (151 مباراة)، خلف ألان شيرر (124) وهاري كين (138) وسيرخيو أجويرو (147).

وبهدف محمد صلاح اليوم في شباك برينتفورد تصدر الدولي المصري قائمة جدول هدافي الدوري الإنجليزي مشاركة مع ميكيل أنطونيو مهاجم وست هام، وجيمي فاردي هداف ليستر سيتي، برصيد 5 أهداف لكل منهم.

الترتيب اللاعب النادي عدد الأهداف 1 ميكيل أنطونيو وست هام 5 2 محمد صلاح ليفربول 5 3 جيمي فاردي ليستر سيتي 5 4 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 4 5 اسماعيلا سار واتفورد 4 6 سعيد بن رحمة وست هام 3 7 كالفيرت لوين ايفرتون 3 8 رافينيا ليدز يونايتد 3 9 كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 3 10 ديماراي جراي ايفرتون 3

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ولمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت 25-9-2021 اضغط هنــــا